Ступак — об участии в полумарафоне: силы покидают с каждым шагом

Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об участии в полумарафоне «Европа — Азия» 2022 года.

«Когда работаешь на пределе на протяжении 21,1 км и выкладываешься по полной программе, во-первых, начинают закисляться мышцы. Во-вторых, ухудшается общее самочувствие. Силы покидают тебя буквально с каждым шагом, и на финише приходится очень тяжело», — заявила спортсменка в интервью RT.

По её словам, не все участники сумели добраться до финиша.

«Я подготовленный к таким нагрузкам человек. Но это можно сказать далеко не про всех. Да, люди длительное время готовятся к тому, чтобы преодолеть полумарафон, но ты никогда не знаешь, как поведёт себя организм на дистанции, да ещё при 30 градусах жары. Буквально на моих глазах одна девушка не смогла продолжать и остановилась. Внутренние ощущения у всех разные», — добавила лыжница.

Ранее Ступак объяснила, почему решила пробежать полумарафон «Европа — Азия» 2022 года.