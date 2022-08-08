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Ступак — об участии в полумарафоне: силы покидают с каждым шагом

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Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об участии в полумарафоне «Европа — Азия» 2022 года.
Ступак — об участии в полумарафоне: силы покидают с каждым шагом
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Когда работаешь на пределе на протяжении 21,1 км и выкладываешься по полной программе, во-первых, начинают закисляться мышцы. Во-вторых, ухудшается общее самочувствие. Силы покидают тебя буквально с каждым шагом, и на финише приходится очень тяжело», — заявила спортсменка в интервью RT.

По её словам, не все участники сумели добраться до финиша.

«Я подготовленный к таким нагрузкам человек. Но это можно сказать далеко не про всех. Да, люди длительное время готовятся к тому, чтобы преодолеть полумарафон, но ты никогда не знаешь, как поведёт себя организм на дистанции, да ещё при 30 градусах жары. Буквально на моих глазах одна девушка не смогла продолжать и остановилась. Внутренние ощущения у всех разные», — добавила лыжница.

Ранее Ступак объяснила, почему решила пробежать полумарафон «Европа — Азия» 2022 года.

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