Ступак — об участии в полумарафоне: силы покидают с каждым шагом
- © РИА Новости / Павел Бедняков
«Когда работаешь на пределе на протяжении 21,1 км и выкладываешься по полной программе, во-первых, начинают закисляться мышцы. Во-вторых, ухудшается общее самочувствие. Силы покидают тебя буквально с каждым шагом, и на финише приходится очень тяжело», — заявила спортсменка в интервью RT.
По её словам, не все участники сумели добраться до финиша.
«Я подготовленный к таким нагрузкам человек. Но это можно сказать далеко не про всех. Да, люди длительное время готовятся к тому, чтобы преодолеть полумарафон, но ты никогда не знаешь, как поведёт себя организм на дистанции, да ещё при 30 градусах жары. Буквально на моих глазах одна девушка не смогла продолжать и остановилась. Внутренние ощущения у всех разные», — добавила лыжница.
Ранее Ступак объяснила, почему решила пробежать полумарафон «Европа — Азия» 2022 года.