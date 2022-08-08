военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ступак объяснила, почему решила пробежать полумарафон «Европа — Азия» 2022 года

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Юлия Ступак объяснила, почему решила принять участие в полумарафоне «Европа — Азия» 2022 года.
Ступак объяснила, почему решила пробежать полумарафон «Европа — Азия» 2022 года
  • AP

«Идея пришла, когда тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко дал задание выполнить определённую беговую работу. Тогда подумала, что можно вполне сделать её в ходе гонки. Спросила у мужа, какие в ближайшее время в Екатеринбурге состоятся кроссовые гонки. Он и рассказал о международном марафоне «Европа — Азия — 2022». Сразу же прошла регистрацию, а уже в воскресенье оказалась на старте», — заявила Ступак в интервью RT.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг попал под машину во время тренировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить