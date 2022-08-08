Ступак объяснила, почему решила пробежать полумарафон «Европа — Азия» 2022 года

Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Юлия Ступак объяснила, почему решила принять участие в полумарафоне «Европа — Азия» 2022 года.

«Идея пришла, когда тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко дал задание выполнить определённую беговую работу. Тогда подумала, что можно вполне сделать её в ходе гонки. Спросила у мужа, какие в ближайшее время в Екатеринбурге состоятся кроссовые гонки. Он и рассказал о международном марафоне «Европа — Азия — 2022». Сразу же прошла регистрацию, а уже в воскресенье оказалась на старте», — заявила Ступак в интервью RT.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг попал под машину во время тренировки.