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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг попал под машину во время тренировки

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Двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга сбила машина во время тренировки.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг попал под машину во время тренировки
  • AP

«Я сломал роликовые лыжи. Автомобиль резко остановился, я пролетел над машиной и приземлился на асфальт. После осмотра я отлежался один день и потом встал на ноги. Думаю, что в момент столкновения со мной был ангел-хранитель», — приводит слова Нортуга NRK.

Он также рассказал, что водитель находился в состоянии шока и называл его суперменом. По его словам, после ДТП у него было растяжении связок.

Инцидент произошёл две недели назад в Аскане (Норвегия). Нортуг проводил тренировку на лыжероллерах, когда его сбил автомобиль. Спортсмен сразу обратился в госпиталь. По его воспоминаниям, он ехал со скоростью в районе 35 км/ч.

Нортуг завоевал две золотые медали на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. В 2018 году спортсмен принял решение завершить карьеру.

Ранее сообщалось, что четырёхкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла во Владимире в результате ДТП.

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