Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг попал под машину во время тренировки

Двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга сбила машина во время тренировки.

«Я сломал роликовые лыжи. Автомобиль резко остановился, я пролетел над машиной и приземлился на асфальт. После осмотра я отлежался один день и потом встал на ноги. Думаю, что в момент столкновения со мной был ангел-хранитель», — приводит слова Нортуга NRK.

Он также рассказал, что водитель находился в состоянии шока и называл его суперменом. По его словам, после ДТП у него было растяжении связок.

Инцидент произошёл две недели назад в Аскане (Норвегия). Нортуг проводил тренировку на лыжероллерах, когда его сбил автомобиль. Спортсмен сразу обратился в госпиталь. По его воспоминаниям, он ехал со скоростью в районе 35 км/ч.

Нортуг завоевал две золотые медали на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. В 2018 году спортсмен принял решение завершить карьеру.

Ранее сообщалось, что четырёхкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла во Владимире в результате ДТП.