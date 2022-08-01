Чемпионка Европы по ушу Степанова погибла в ДТП во Владимире

Четырёхкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла во Владимире в результате ДТП.

Об этом во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба Федерации ушу во Владимирской области.

30 июля во Владимире автомобиль, в котором находилась 24-летняя Степанова, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

В результате аварии, помимо спортсменки, погибли водитель легкового автомобиля и пассажирка.

Степанова становилась четырехкратной чемпионкой Европы по ушу. Она также дважды выигрывала Кубок мира. На счету спортсменки победа на молодёжном чемпионате Европы в 2014 году.

Ранее бывший регбист сборной ЮАР погиб в ДТП с участием пьяного подростка.