Бывший регбист сборной ЮАР погиб в ДТП с участием пьяного подростка

Бывший игрок сборной ЮАР по регби Педри Ванненбург скончался в результате автомобильной аварии в Хьюстоне, штат Техас (США).

В машину под управлением 41-летнего спортсмена врезался автомобиль, которым управлял 16-летний подросток, сообщает New York Post. Молодой водитель был нетрезв и пытался уйти от полицейской погони на скорости более 160 км/ч. При попытки уйти от преследования подросток врезался на перекрёстке в машину спортсмена.

В машине с Ванненбургом находилась его семья. Восьмилетний сын был доставлен в больницу в критическом состоянии. Жена и десятилетняя дочь не пострадали.

Ванненбург выиграл титулы Супер-регби с «Буллз» в 2007, 2009 и 2010 годах. В сборной ЮАР спортсмен выступал с 2002 по 2007 год. В 2010 году он признался в проблемах с употреблением алкоголя и наркотиков, после лечения стал христианином и обзавёлся семьёй. Последним местом его работы был клуб «Остин Элит», он занимал должность ассистента тренера.

Ранее сообщалось, что в результате автокатастрофы погиб квотербек клуба НФЛ «Питтсбург Стилерз» Дуэйн Хаскинс.