Игрок клуба НФЛ погиб в возрасте 24 лет в результате ДТП

Короткая ссылка
Квотербек клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Питтсбург Стилерз» Дуэйн Хаскинс погиб в результате автокатастрофы.
Игрок клуба НФЛ погиб в возрасте 24 лет в результате ДТП
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте «Стилерз», 24-летний спортсмен попал под самосвал во Флориде.

«Я опустошён и не могу найти слов в связи с досадной кончиной Дуэйна Хаскинса. Он быстро стал частью команды. Дуэйн был отличным товарищем по команде, но ещё больше он был для многих потрясающим другом. Я действительно убит горем», — сказал тренер «Питтсбурга» Майк Томлин.

Хаскинс был выбран «Вашингтоном Редскинз» на драфте 2019 года под 15-м номером и отыграл за команду два сезона. В 2019-м он перешёл в «Питтсбург». В сезоне-2020/21 спортсмен не провёл ни одной игры из-за травмы. В общей сложности, в НФЛ у него было 13 проведённых матчей.

Ранее семикратный чемпион НФЛ Том Брэди сообщил, что возобновит спортивную карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить