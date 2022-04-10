Игрок клуба НФЛ погиб в возрасте 24 лет в результате ДТП
- Gettyimages.ru
Как сообщается на сайте «Стилерз», 24-летний спортсмен попал под самосвал во Флориде.
«Я опустошён и не могу найти слов в связи с досадной кончиной Дуэйна Хаскинса. Он быстро стал частью команды. Дуэйн был отличным товарищем по команде, но ещё больше он был для многих потрясающим другом. Я действительно убит горем», — сказал тренер «Питтсбурга» Майк Томлин.
Хаскинс был выбран «Вашингтоном Редскинз» на драфте 2019 года под 15-м номером и отыграл за команду два сезона. В 2019-м он перешёл в «Питтсбург». В сезоне-2020/21 спортсмен не провёл ни одной игры из-за травмы. В общей сложности, в НФЛ у него было 13 проведённых матчей.
Ранее семикратный чемпион НФЛ Том Брэди сообщил, что возобновит спортивную карьеру.