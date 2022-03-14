Семикратный победитель Супербоула Брэди объявил о возвращении в НФЛ

Семикратный чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ) Том Брэди сообщил, что возобновит свою спортивную карьеру.

«За последние два месяца я понял, что мое место все еще на поле, а не на трибунах. Это время придет, но оно еще не наступило. Я возвращаюсь в свой 23-й сезон в «Тампе», у нас есть незаконченное дело», — цитирует AP 44-летнего футболиста.

Брэди выступал за «Нью-Ингленд Пэтриотс» с 2000 по 2019 год, после чего перешёл в «Тампа-Бэй Бакканирс». 1 февраля он объявил о завершении карьеры.

За время выступлений в НФЛ легендарный квотербек семь раз выигрывал Супербоул (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 и 2021 годы). Пять раз он признавался самым ценным игроком решающего матча НФЛ, а три раза — всего сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).

Ранее сообщалось, что владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» хотят приобрести «Лидс».