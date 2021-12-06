The Athletic: владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» хотят приобрести «Лидс»

Холдинг 49ers Enterprises, владеющий клубом Национальной футбольной лиги (американский футбол) «Сан-Франциско Форти Найнерс», хочет купить футбольный клуб «Лидс», который выступает в Английской премьер-лиге.

Как сообщает The Athletic, детали будущей сделки уже обговорены, а смена владельцев должна произойти до января 2024 года.

В собственность американцев должны перейти 100% акций «Лидса», а также его домашний стадион «Элланд Роуд». Сделка оценивается в более чем £400 млн, а по некоторым данным — £475 млн.

На данный момент контрольный пакет акций английского коллектива принадлежит итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани. При этом в 2018 году он уже продал 10% акций клуба 49ers Enterprises, а сейчас доля американцев составляет уже 44%.

Ранее сообщалось, что глава АПЛ покинет пост из-за продажи «Ньюкасла» саудовцам.