The Athletic: владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» хотят приобрести «Лидс»
- Reuters
Как сообщает The Athletic, детали будущей сделки уже обговорены, а смена владельцев должна произойти до января 2024 года.
В собственность американцев должны перейти 100% акций «Лидса», а также его домашний стадион «Элланд Роуд». Сделка оценивается в более чем £400 млн, а по некоторым данным — £475 млн.
На данный момент контрольный пакет акций английского коллектива принадлежит итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани. При этом в 2018 году он уже продал 10% акций клуба 49ers Enterprises, а сейчас доля американцев составляет уже 44%.
Ранее сообщалось, что глава АПЛ покинет пост из-за продажи «Ньюкасла» саудовцам.