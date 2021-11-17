Sky Sports: глава АПЛ покинет пост из-за продажи «Ньюкасла» саудовцам

Президент Английской премьер-лиги (АПЛ) Гэри Хоффман будет уволен со своего поста в связи со скандальной продажей «Ньюкасл Юнайтед» инвесторам из Саудовской Аравии.

Reuters

© Scott Heppell