Sky Sports: глава АПЛ покинет пост из-за продажи «Ньюкасла» саудовцам
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Все клубы АПЛ уже уведомлены об уходе Хоффмана, сообщает Sky Sports.
Уточняется, что лига в конце недели официально объявит об отставке руководителя АПЛ.
Напомним, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в начале ноября стал новым владельцем «Ньюкасла». Фонд владеет 100% акций английского клуба. Сумма сделки по покупке команды составила £305 млн.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется вратарём «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном.