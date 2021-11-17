Sky Sports: глава АПЛ покинет пост из-за продажи «Ньюкасла» саудовцам 

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Президент Английской премьер-лиги (АПЛ) Гэри Хоффман будет уволен со своего поста в связи со скандальной продажей «Ньюкасл Юнайтед» инвесторам из Саудовской Аравии.
Sky Sports: глава АПЛ покинет пост из-за продажи «Ньюкасла» саудовцам 
  • Reuters
  • © Scott Heppell

Все клубы АПЛ уже уведомлены об уходе Хоффмана, сообщает Sky Sports.

Уточняется, что лига в конце недели официально объявит об отставке руководителя АПЛ.

Напомним, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в начале ноября стал новым владельцем «Ньюкасла». Фонд владеет 100% акций английского клуба. Сумма сделки по покупке команды составила £305 млн.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется вратарём «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном.

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