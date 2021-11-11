Daily Mail: «Ньюкасл» интересуется вратарём «Манчестер Юнайтед» Хендерсоном

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, 24-летний вратарь больше не намерен ждать своего шанса в «Манчестер Юнайтед», чем намерен воспользоваться «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Хендерсон сыграл лишь в одном матче за манкунианцев — это был поединок 1/16 финала Кубка английской лиги против «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что Рангник является фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».