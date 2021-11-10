The Sun: Рангник — фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Руководитель отдела по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может сменить на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

По информации The Sun, немецкий специалист является фаворитом у руководства «красных дьяволов». Отмечается, что Рангник желает возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Сульшера.

По итогам 11 туров чемпионата Англии команда занимает шестое место в турнирной таблице, уступая пять очков идущему на четвёртой позиции «Ливерпулю». МЮ в Лиге чемпионов сезона-2021/22 после четырёх матчей идёт на первом месте в группе.

Ранее Роспотребнадзор согласовал «Спартаку» проведение матча с «Наполи» в ЛЕ со зрителями.