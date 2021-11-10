Роспотребнадзор согласовал «Спартаку» проведение матча с «Наполи» в ЛЕ со зрителями

Роспотребнадзор разрешил московскому «Спартаку» заполнить трибуны на 30% на матче группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«Роспотребнадзор согласовал нам проведение матча против «Наполи» со зрителями. Порядок допуска прежний — 30% от вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. В ближайшее время запустим билетную программу», — заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Встреча между командами пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.

Ранее Лещенко заявил, что сборная России может выйти на ЧМ-2022 с первого места в группе.