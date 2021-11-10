Лещенко считает, что сборная России может выйти на ЧМ-2022 с первого места в группе

Народный артист и болельщик футбола Лев Лещенко поделился ожиданиями от заключительных матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

«Важен настрой. В нападении появились новые игроки — Сергеев, Агаларов. Хорватия сейчас не такая яркая команда, вполне можем претендовать на очки на их поле. А Кипр мы должны обыгрывать. Нам по силам выйти на чемпионат мира с первого места. Шансы есть, посмотрим», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России проведёт два заключительных матча квалификации ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

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