В «Динамо» интерес «Ливерпуля» к Захаряну назвали играми агентов

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию о возможном интересе «Ливерпуля» к Арсену Захаряну.
В «Динамо» интерес «Ливерпуля» к Захаряну назвали играми агентов
  • © fcdynamo.ru

«Это игры агентов. Он ещё молодой человек, ему ещё расти и расти. Я считаю, что Арсену еще два-три года можно поиграть в России. Должно пройти время, чтобы футболист мог состояться. А когда ему будет 21 год, то в самый раз. Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только. Захарян из-за травмы пропустит игры сборной с Кипром и Хорватией», — цитирует Степашина kp.ru.

Напомним, что Захарян не примет участия в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее сообщалось, что Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы.

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