Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы

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Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов не примет участия в заключительных матчах сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы
  • РИА Новости

«Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение железнодорожников», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин в Telegram-канале национальной команды.

Напомним, в ноябре сборная России проведёт два заключительных матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года — с Кипром (11 ноября) и с Хорватией (14 ноября).

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