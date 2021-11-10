Уткин: «Золотой мяч» получит Месси, но я бы отдал Бензема

Известный блогер Василий Уткин рассказал, почему «Золотой мяч» получит нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, а не форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

«Начиная с лета я говорю вам, что «Золотой мяч» получит Месси. Вы наивно полагаете, что это моё мнение, но нет. Я говорю вам, как будет, зная, как вручается «Золотой мяч», какая логика там действует. Я не за Месси в этом году. Я бы отдал «Золотой мяч» Кариму Бензема. Это действительно прекрасный был бы кандидат, он играет фантастически. Без него было бы очень плохо», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

В нынешнем сезоне Месси провёл за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча, Бензема — 15 матчей, в которых забил 14 мячей.

Ранее сообщалось, что Хави может вернуть Месси в «Барселону».