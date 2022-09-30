Неожиданная развязка: как «Спартак» забил три мяча за 16 минут и разгромил «Зенит» в Кубке России

«Спартак» на своём поле крупно обыграл «Зенит» в третьем туре группового этапа Кубка России по футболу. Игра завершилась со счётом 3:0, а все мячи были забиты в концовке встречи. Дублем отметился Квинси Промес, а ещё один гол на свой счёт записал Александр Соболев. Москвичи прервали безвыигрышную серию из 11 встреч в противостоянии с петербуржцами, которые потерпели второе поражение в сезоне.

Шанс для «Спартака»

В преддверии встречи Кубка России многие сходились во мнении, что в ближайшее время «Спартаку» может и не представиться лучшего шанса прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в противостоянии с «Зенитом». Две недели назад петербуржцы уступили «Крыльям Советов» в кубковом матче и продемонстрировали, что не всегда способны сохранять концентрацию, да ещё и Сергей Семак затеял ротацию состава. И если отсутствие слишком поздно вернувшегося из расположения сборной Колумбии Вильмара Барриоса и дисквалифицированного Клаудиньо было вынужденным, то перевод в запас Михаила Кержакова, Деяна Ловрена и Андрея Мостового был продиктован решением главного тренера. И это вполне могло указывать на его нежелание во что бы то ни стало рвать жилы в рамках второстепенного соревнования.

В свою очередь, Гильермо Абаскаль не обошёлся без перестановок, но самое главное изменение касалось игровой схемы. Испанец вновь сделал ставку на формацию 3—5—2, а тройку центральных составили Георгий Джикия, Руслан Литвинов и Павел Маслов. Немного неожиданным стало и появление с первых минут Леона Классена в роли латераля, в остальном же сочетание оказалось классическим. Правда, потерь было достаточно. К травмированным Виктору Мозесу и Кристоферу Мартинсу Перейре, а также отстранённому за допинг Кейте Бальде добавился Данил Пруцев, перебравший жёлтых карточек.

По заветам Тедеско

Можно сказать, что в «Спартаке» схему с тремя центральными защитниками популяризировал именно Доменико Тедеско, делавший ставку на переходные фазы и скоростные контратаки. И хотя почти каждый новый наставник после него поначалу пытался переводить команду на классическую четвёрку в обороне, в определённый момент они возвращались к наработкам немецкого специалиста. Судя по всему, к концу сентября к этому пришёл и Абаскаль. Впервые он попробовал данную расстановку в кубковой встрече с «Факелом», а затем опробовал и в дерби двух столиц. Причём любопытным было решение поменять местами латералей. Левоногий Классен расположился справа, а правоногий Даниил Хлусевич — слева. И это положительно сказалось как при обороне, так и при позиционном нападении, которого было немало.

Тем не менее главными орудиями москвичей в первом тайме были быстрые атаки и стандарты, розыгрыш которых регулярно приводил к опасным эпизодам у ворот Ивана Куарежмы. Дмитрий Чистяков и Родригао действовали не очень надёжно и позволяли и Роману Зобнину, и Александру Соболеву беспокоить голкипера. Необычайно активно выглядел и Квинси Промес, проваливший не один статусный матч в этом сезоне. Пару раз нидерландец опасно прикладывался к мячу из-за пределов штрафной, а в концовке тайма отклеился от защитника и опасно пробил головой.

Собранность «Зенита»

Опасения экспертов относительно настроя петербуржцев в какой-то степени подтвердились. В первом тайме они напоминали самих себя лишь эпизодически, правда, даже это не мешало им иногда неплохо отвечать сопернику. Не попади Малком в штангу, «Зенит» мог оказаться в комфортных условиях, а ход матча — развернуться на 180 градусов. Однако удача не улыбнулась ни бразильцу, ни Далеру Кузяеву, также сотрясшему каркас, но уже после перерыва. К этому моменту гости уже немного включились и перестали давать москвичам возможность действовать на встречных курсах. Подопечные Семака наладили контроль над мячом, заперли оппонентов на их трети и принялись растягивать оборону.

Но кадровые потери всё же отразились на игре «Зенита». Без Клаудиньо позиционные атаки не были такими опасными, без Барриоса не было надёжности в средней линии, а Густаво Мантуан, хотя пару раз и раскачал Литвинова с Масловым, смотрелся не лучшим образом. Инородным телом выглядел Иван Сергеев, по-прежнему не сумевший укрепиться в роли основного форварда. И после нескольких неудачных попыток взломать оборону хозяев гости отошли назад, а Семак допустил роковую ошибку.

Метания Семака

За 13 минут до конца основного времени наставник петербуржцев попробовал успокоить игру и максимально укрепить тылы. Вместо Вендела вышел Нуралы Алип, что подразумевало переход на формацию с тремя центральными защитниками. Однако эта перестановка не оказала положительного влияния на его подопечных, а, наоборот, запутала. И уже спустя две минуты «Спартак» открыл счёт. Родригао потерял мяч недалеко от штрафной, Чистяков не уследил за рывком Промеса, а тот «расстрелял» Ивана.

Сложилось впечатление, что в этот момент «Зенит» охватила паника. Помимо Вендела поле уже успели покинуть Малком, Мантуан и Сергеев, а сменившие их запасные не сумели помочь гостям вернуть себе инициативу. И в этой ситуации Семак решился на ещё один опрометчивый шаг. Последней заменой он спешно убрал Чистякова и вернулся к расстановке с двумя центральными. Но «Спартак» уже было не остановить. На 86-й минуте Соболев получил слишком много свободы и впечатал мяч в дальний угол, а на пятой компенсированной разгром довершил Промес. Красно-белые прервали 11-матчевую безвыигрышную серию и нанесли принципиальным соперникам первое поражение с ноября 2017 года.