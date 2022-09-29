Соболев — о разгроме «Зенита»: обычная победа

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче Кубка России по футболу с «Зенитом».

«Обычная победа. Для меня все матчи — обычные. Не могу сказать, что мой футбол сегодня отличался. Моя голевая серия? Стал больше работать, трудиться, из-за этого начал забивать», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

По его словам, он с самого начала надеялся на положительный результат. Футболист также отметил, что попросит паузу на пару дней, для того чтобы съездить в Астрахань на рыбалку.

Форвард пропустит матч 11-го тура чемпионата России с клубом «Пари Нижний Новгород» из-за четвёртого предупреждения в сезоне. Он получил жёлтую карточку в игре десятого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

Ранее Соболев выразил уверенность, что он не является нетехничным футболистом, в чём его обвиняют фанаты.