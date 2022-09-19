Соболев допустил, что его голы могут быть связаны не с техничностью, а с удачей

Форвард «Спартака» и национальной сборной Александр Соболев выразил уверенность, что он не является нетехничным футболистом, за что его критикуют фанаты.

«Некоторые говорят, что я нетехничный футболист. Но как тогда забил два красивых гола? Может быть, я реально нетехничный, просто так забивать получается», — сказал Соболев в видео на официальном Telegram-канале сборной России.

Он также заявил, что подустал от матча с «Локомотивом». По его словам, ему всегда тяжело засыпать после матчей.

Форвард пропустит матч 11-го тура чемпионата России с клубом «Пари Нижний Новгород» из-за четвёртого предупреждения в сезоне. Он получил жёлтую карточку в игре десятого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 13 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением об игре Соболева.