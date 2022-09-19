военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Соболев допустил, что его голы могут быть связаны не с техничностью, а с удачей

Короткая ссылка
Форвард «Спартака» и национальной сборной Александр Соболев выразил уверенность, что он не является нетехничным футболистом, за что его критикуют фанаты.
Соболев допустил, что его голы могут быть связаны не с техничностью, а с удачей
  • AP

«Некоторые говорят, что я нетехничный футболист. Но как тогда забил два красивых гола? Может быть, я реально нетехничный, просто так забивать получается», — сказал Соболев в видео на официальном Telegram-канале сборной России.

Он также заявил, что подустал от матча с «Локомотивом». По его словам, ему всегда тяжело засыпать после матчей.

Форвард пропустит матч 11-го тура чемпионата России с клубом «Пари Нижний Новгород» из-за четвёртого предупреждения в сезоне. Он получил жёлтую карточку в игре десятого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 13 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением об игре Соболева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить