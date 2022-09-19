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Гунько — о Соболеве: это большой в плане мастерства игрок

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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением об игре форварда красно-белых Александре Соболеве.
Гунько — о Соболеве: это большой в плане мастерства игрок
  • РИА Новости

«Нравится в этом сезоне игра Александра Соболева. Опять вокруг него развели шумиху ни о чём, а он всем доказал свой высокий уровень. Мне нравятся футболисты с таким спортивным характером, как у Соболева. Это большой в плане мастерства игрок», — приводит слова Гунько «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что ему нравится игра, которую ставит Абаскаль. По его словам, игроки отлично выполняют требования тренера.

Форвард пропустит матч 11-го тура чемпионата России с клубом «Пари Нижний Новгород» из-за четвёртого предупреждения в сезоне. Он получил жёлтую карточку в игре десятого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Соболев объяснил своё эмоциональное поведение на поле.

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