Гунько — о Соболеве: это большой в плане мастерства игрок

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением об игре форварда красно-белых Александре Соболеве.

«Нравится в этом сезоне игра Александра Соболева. Опять вокруг него развели шумиху ни о чём, а он всем доказал свой высокий уровень. Мне нравятся футболисты с таким спортивным характером, как у Соболева. Это большой в плане мастерства игрок», — приводит слова Гунько «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что ему нравится игра, которую ставит Абаскаль. По его словам, игроки отлично выполняют требования тренера.

Форвард пропустит матч 11-го тура чемпионата России с клубом «Пари Нижний Новгород» из-за четвёртого предупреждения в сезоне. Он получил жёлтую карточку в игре десятого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Соболев объяснил своё эмоциональное поведение на поле.