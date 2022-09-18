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Соболев: пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил своё эмоциональное поведение на поле.

«Про меня многое пишут, что я как-то неправильно себя веду, но мне плевать. Я такой, какой я есть, именно на поле. За ним все меня знают как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Форвард пропустит матч с 11-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» из-за четвёртого предупреждения в сезоне. Он получил жёлтую карточку в игре десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Соболев сравнялся по количеству голов за красно-белых с Артёмом Дзюбой.

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