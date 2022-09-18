Соболев догнал Дзюбу в списке лучших бомбардиров «Спартака»

«Спартак» принимает «Локомотив» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

Нападающий Александр Соболев на 35-й минуте матча забил мяч, который стал для него 38-м в составе столичного клуба. Таким образом, форвард сравнялся по количеству голов за красно-белых с Артёмом Дзюбой.

Соболеву понадобилось 86 матчей для достижения этого результата, в то время как Дзюбе — 166 игр.

25-летний Соболев перешёл в «Спартак» в 2020 году из самарских «Крыльев Советов».

Счёт в матче — 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал бардаком историю с дисквалификацией Кейта Бальде.