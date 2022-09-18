военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Соболев догнал Дзюбу в списке лучших бомбардиров «Спартака»

Короткая ссылка
«Спартак» принимает «Локомотив» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
Соболев догнал Дзюбу в списке лучших бомбардиров «Спартака»
  • РИА Новости

Нападающий Александр Соболев на 35-й минуте матча забил мяч, который стал для него 38-м в составе столичного клуба. Таким образом, форвард сравнялся по количеству голов за красно-белых с Артёмом Дзюбой.

Соболеву понадобилось 86 матчей для достижения этого результата, в то время как Дзюбе — 166 игр.

25-летний Соболев перешёл в «Спартак» в 2020 году из самарских «Крыльев Советов».

Счёт в матче — 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал бардаком историю с дисквалификацией Кейта Бальде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить