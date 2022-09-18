Тихонов — о дисквалификации Бальде: это я называю бардаком

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал бардаком историю с дисквалификацией форварда красно-белых Кейта Бальде.

«Это я называю бардак. Человек находится под санкциями, а его берут и подписывают. Не знаю, чем люди занимаются, когда берут таких футболистов. И кто будет отвечать за это», — приводит слова Тихонова ТАСС.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о деталях дисквалификации Бальде.