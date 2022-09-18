В «Спартаке» рассказали, за что Бальде получил дисквалификацию на три месяца

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о деталях дисквалификации форварда московской команды Кейта Бальде.

«На юридическом языке это называется «потеря контроля над футболистом». В момент, когда ему объявили о вызове на допинг-контроль, он зашёл в раздевалку. Вернулся из неё, пошёл за допинг-офицером, а тот внёс всё это в протокол. Игрок не должен был идти в раздевалку, а должен был сразу пойти за допинг-офицером», — сказал Мележиков на пресс-конференции.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Бальде обжалует решение о дисквалификации.