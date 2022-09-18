Taggat: форвард «Спартака» Бальде обжалует решение о дисквалификации

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде обжалует решение о дисквалификации.

Бальде обжалует решение Национального антидопингового суда Италии о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщил в Twitter журналист Папа Махмуд Гейе.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее итальянский журналист сообщил, что Бальде не соблюдал протокол сдачи допинг-тестов.