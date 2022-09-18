Итальянский журналист сообщил, что Бальде не соблюдал протокол сдачи допинг-тестов

Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Стефано Кьери рассказал, что знают в Италии о дисквалификации нападающего «Спартака» Кейта Бальде.

«Не знаю многого из истории Бальде с допингом. Знаю лишь то, что тест Кейта был отрицательным. Он прошёл проверку. Однако проблема в том, что Бальде не соблюдал протокол сдачи допинг-тестов, то есть сами правила. Поэтому он сейчас дисквалифицирован», — цитирует Кьери «Спорт-Экспресс».

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Бальде не покинет Россию на время дисквалификации.