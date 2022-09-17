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Бальде не покинет Россию на время дисквалификации

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Федерико Пасторелло, агент Кейта Бальде, сообщил, что футболист не планирует уезжать из России на время отстранения.
Бальде не покинет Россию на время дисквалификации
  • Legion-Media

«Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», — цитирует Пасторелло Sport24.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Игрок присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал безобразием покупку столичным клубом Бальде.

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