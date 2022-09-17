Бальде не покинет Россию на время дисквалификации

Федерико Пасторелло, агент Кейта Бальде, сообщил, что футболист не планирует уезжать из России на время отстранения.

«Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», — цитирует Пасторелло Sport24.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Игрок присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал безобразием покупку столичным клубом Бальде.