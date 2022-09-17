Бальде не покинет Россию на время дисквалификации
- Legion-Media
«Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», — цитирует Пасторелло Sport24.
В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
Игрок присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.
Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал безобразием покупку столичным клубом Бальде.