Мостовой назвал безобразием покупку «Спартаком» Бальде

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-белых Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.

«Обалдеть. Как можно брать человека и не знать, что у него идёт допинговое расследование? Это вообще безобразие. Лишний раз подтверждается, что в «Спартаке» чего хотят, то и делают», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет выплачивать зарплату Кейта Бальде до окончания срока дисквалификации.