Камоцци отреагировал на победу «Спартака» в матче группового этапа Кубка России с «Зенитом»
«Отличная победа! Думаю, это прекрасный вечер для всех болельщиков «Спартака», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.
В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).
Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.