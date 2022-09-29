Семак — о разгроме от «Спартака»: «Зенит» сыграл ниже своих возможностей
«Достаточно нервная игра. Шансы были у обеих команд, но «Спартак» лучше воспользовался шансами, забил после нашей грубой ошибки. Из хороших новостей — все здоровы. Результат нас не устраивает. В Кубке в Самаре и сегодня мы сыграли ниже своих возможностей», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.
В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).
Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.
Ранее Семак жёстко раскритиковал судей после первого тайма «Спартак» — «Зенит».