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Семак — о разгроме от «Спартака»: «Зенит» сыграл ниже своих возможностей

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака» в матче Кубка России по футболу.
Семак — о разгроме от «Спартака»: «Зенит» сыграл ниже своих возможностей

«Достаточно нервная игра. Шансы были у обеих команд, но «Спартак» лучше воспользовался шансами, забил после нашей грубой ошибки. Из хороших новостей — все здоровы. Результат нас не устраивает. В Кубке в Самаре и сегодня мы сыграли ниже своих возможностей», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).

Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее Семак жёстко раскритиковал судей после первого тайма «Спартак» — «Зенит».

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