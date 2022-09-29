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Семак жёстко раскритиковал судей после первого тайма «Спартак» — «Зенит»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судью в перерыве матча «Спартак» — «Зенит».
Семак жёстко раскритиковал судей после первого тайма «Спартак» — «Зенит»
  • Gettyimages.ru

«Не о футболе разговариваем, а только о судействе. Две игры пропустил, и опять безобразие устраивают», — сказал Семак в перерыве матча.

«Спартак» принимает «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена». Счёт после первого тайма 0:0.

Красно-белые с шестью очками лидируют в группе В. Петербургский клуб с тремя баллами занимает третье место.

Ранее Малком получил предупреждение после отмашки ногой в сторону Зобнина.

 

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