Семак жёстко раскритиковал судей после первого тайма «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судью в перерыве матча «Спартак» — «Зенит».

«Не о футболе разговариваем, а только о судействе. Две игры пропустил, и опять безобразие устраивают», — сказал Семак в перерыве матча.

«Спартак» принимает «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена». Счёт после первого тайма 0:0.

Красно-белые с шестью очками лидируют в группе В. Петербургский клуб с тремя баллами занимает третье место.

Ранее Малком получил предупреждение после отмашки ногой в сторону Зобнина.