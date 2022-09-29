Три гола «Ахмата» за 15 минут, спасение «Оренбурга» вдесятером, покер Педро Габриэла: чем запомнились матчи Кубка России

«Локомотив» на выезде разгромил «Химки» благодаря покеру бразильского новичка клуба Педро Габриэла. «Оренбург» в концовке матча с «Динамо» отыгрался со счёта 0:2 и взял верх в серии пенальти. Судья Алексей Сухой отменил одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА во встрече с «Сочи», после чего армейцы добыли победу. «Ахмат» под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева нанёс «Ростову» первое поражение в сезоне. Чем ещё запомнился третий тур группового этапа Кубка России по футболу — в материале RT.

Унизительный разгром от «Локомотива»

Для футбольного «Локомотива» нынешний сезон складывается не лучшим образом, однако в Кубке России команда радует своих поклонников, если не брать в расчёт стартовое поражение от «Пари Нижнего Новгорода». После него железнодорожники в серии пенальти одолели «Краснодар», а теперь разгромили «Химки» — 5:0.

Подмосковный коллектив дома ничего не сумел противопоставить разозлённому сопернику. К тому же наставник хозяев Спартак Гогниев с первых минут выпустил сразу троих молодых футболистов. Один из них — Даниил Камлашев — был призван закрыть на правом краю обороны форварда «Локомотива» Педро Габриэла (Педриньо), но не справился с задачей. Бразилец достаточно быстро открыл счёт, а 20-летний полузащитник, не проведший ни одной встречи в РПЛ, тут же был заменён.

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Но это не помогло остановить новичка гостей, который в этот вечер был неудержим и легко раз за разом убегал от защитников. На 36-й минуте он удвоил преимущество, ворвавшись в штрафную и красиво пробив в дальний угол. А после перерыва Педриньо хватило 15 минут, чтобы отличиться ещё дважды и оформить покер. Особенно эффектным получился его последний гол, когда бразилец легко ушёл от оппонента, издевательски убрал его в сторону финтом и отправил мяч в створ.

К слову, он стал первым футболистом за 18 лет, который забил четыре гола или более в матче Кубка России. В 2004-м Александр Кержаков пять раз огорчил «Иртыш» в составе «Зенита», а последний покер записал на свой счёт ещё Константин Парамонов в 1996-м в составе «Амкара».

Помимо Педро Габриэла, необходимо отметить Антона Миранчука, который трижды ассистировал бразильцу. Он впервые в карьере на взрослом уровне сделал хет-трик из голевых передач. Ещё один мяч «Химкам» забил Вильсон Изидор.

Ну а красно-чёрные продолжают сыпаться после ухода Сергея Юрана. В девяти встречах они не одержали ни одной победы при двух ничьих и семи поражениях. В чемпионате страны они располагаются в зоне стыков, а в турнирной таблице группы А Кубка России идут на последнем месте всего с одним очком в пассиве и тремя проигрышами.

Неожиданная осечка «Динамо»

А вот столичное «Динамо», напротив, огорчило своих болельщиков, сенсационно не сумев обыграть на выезде другого аутсайдера РПЛ — «Оренбург». Причём поначалу ничто не предвещало гостям беды. Они владели преимуществом и закономерно открыли счёт в конце первого тайма. Отличиться удалось Арсену Захаряну, прервавшему восьмиматчевую серию без очков за результативность во всех соревнованиях.

После перерыва Вячеслав Грулёв удвоил преимущество подопечных Славиши Йокановича аккуратным ударом в дальний угол из полукружия штрафной. Казалось, окончательно интрига умерла, когда на 76-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек хозяев Николай Титков.

Но команда Марцела Лички в меньшинстве не сдалась, а устроила штурм ворот соперника и сотворила настоящее чудо. Причём спасли её белорусские футболисты. Подарил надежду партнёрам мяч Александра Павловца после розыгрыша корнера. А незадолго до финального свистка его соотечественник Юрий Ковалёв заработал пенальти, который реализовал Владимир Сычевой.

В результате судьба противостояния решилась в серии одиннадцатиметровых. Причём первыми ошибку допустили игроки «Оренбурга». Игорь Лещук легко справился с неудачным выстрелом Степана Оганесяна. Но тут же важнейший сейв совершил Евгений Гошев, переигравший молодого Ярослава Гладышева. Роковым же стал промах Даниила Лесового, пославшего мяч над перекладиной. Так москвичи потерпели второе поражение на турнире и усложнили себе задачу по попаданию в топ-2 квартета C.

Тяжёлая победа «Краснодара»

С большими сложностями в матче с уступающим в классе соперником столкнулся и «Краснодар». Впрочем, «Пари Нижний Новгород» давно зарекомендовал себя как гроза авторитетов и в текущем розыгрыше национального первенства успел отобрать очки у «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». В Кубке же он обыграл тех же железнодорожников.

На этот раз близки к домашней неудаче оказались южане. Первый тайм получился для них провальным: игра шла практически на равных, а хозяева не создали ни одного опасного момента у ворот гостей.

Во втором игровом отрезке с появлением на поле Никиты Кривцова и Олакунле Олусегуна ситуация улучшилась, но в целом коллектив Михаила Галактионова продолжал контролировать ситуацию.

Однако в концовке всё решило индивидуальное мастерство легионеров «Краснодара». Джон Кордоба сначала реализовал выход один на один после отличной передачи Михайло Баньяца, а затем ассистировал Олусегуну. Подопечные Александра Сторожука одержали вторую победу на турнире и вышли в лидеры группы А.

Обидная неудача «Сочи»

ЦСКА после неожиданной осечки в матче с «Торпедо» в РПЛ был обязан обыгрывать «Сочи» в Кубке и реабилитироваться перед фанатами. К счастью для них, сделать это удалось. На руку армейцам пошла и ротация в составе оппонента. Вадим Гаранин оставил на скамейке запасных Дениса Адамова, Владислава Сарвели, Артёма Макарчука, Кристиана Нобоа, Ибрагима Цаллагова и других лидеров. Неудивительно, что красно-синие действовали первым номером и открыли счёт уже в середине первого тайма, когда Константин Кучаев с метра добил мяч в сетку после сейва Сослана Джанаева.

В перерыве тренерский штаб признал свои ошибки и бросил в бой несколько свежих футболистов. И одному из них, Сарвели, быстро удалось восстановить статус-кво. Нападающий из пределов штрафной аккуратно пробил низом в дальний угол так, что у Игоря Акинфеева не было шансов на спасение.

Более того, Владислав чуть не стал героем матча, заработав пенальти, однако этих лавров его лишил судья Алексей Сухой. Форвард убежал в чужую штрафную, но был сбит Виллианом Рошей, ударившим его по ноге. Рефери сначала указал на точку, но, посовещавшись с коллегами на VAR, отменил решение, посчитав, что пострадавший сам делал движение навстречу сопернику.

А спустя буквально несколько минут победный мяч забил Фёдор Чалов, замкнувший отличную подачу с левого фланга. Разумеется, южане не согласились с исходом поединка. По мнению президента клуба Бориса Ротенберга, арбитр не имел права отменять одиннадцатиметровый.

«В дзюдо это называется «подсечка», наш игрок Сарвели закрывал мяч корпусом, а футболист ЦСКА высек его. Это чистейший пенальти, причём судья этот момент десять раз смотрел. Что он там смотрел? Зачем? Абсолютно непонятно мне!» — приводит слова главы «Сочи» «РБ Спорт».

Первое поражение «Ростова»

Важным событием стало и первое поражение «Ростова» в сезоне-2022/23. До поездки в Грозный подопечные Валерия Карпина провели 12 матчей во всех турнирах и одержали в них восемь побед при четырёх ничьих.

Однако футболисты «Ахмата» оказались мотивированы на эту встречу вдвойне, поскольку пережили смену наставника. Место Андрея Талалаева занял опытный Сергей Ташуев, до того работавший с солигорским «Шахтёром» в Белоруссии.

И как это часто бывает, рокировка на тренерском мостике обеспечила краткосрочный эффект. Хозяева на протяжении большей части матча владели преимуществом и заслуженно взяли верх, несмотря на пропущенный по истечении часа игры гол с пенальти.

При этом роль штаба в волевой победе крайне высока, ведь Ташуев с помощниками произвели своевременные удачные замены. Иван Олейников оформил дубль, Мохамед Конате поставил точку в концовке встречи, а Лечи Садулаев отдал ему результативную передачу.