Карпин — о матче с «Ахматом»: игра была плюс-минус равная

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча третьего группового этапа пути Кубка России с «Ахматом».

«Игра была плюс‑минус равная, удалось даже забить. Да, оборонялись где‑то больше, зато все нормально сыграли. Ребята жалуются, что поле очень мягкое, ноги у всех забились, но это не отговорка, для обеих команд оно одинаковое. Что‑то получилось, что‑то нет, в целом нормально», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Игра на «Ахмат Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Грозного.

В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (59-я минута, пенальти). У «Ахмата» дубль оформил Иван Олейников (73-я, пенальти; 79-я). Также отличился Мохамед Конате (88-я).

«Ахмат» (шесть очков) лидирует в группе С. «Ростов» (шесть) располагается на втором месте.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча третьего группового этапа пути Кубка России с «Ростовом».