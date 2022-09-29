Ташуев о победе над «Ростовом»: ребята доставили удовольствие болельщикам

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча третьего группового этапа Кубка России с «Ростовом».

«Эмоции хорошие, ребят призывал не думать о том, что это матч Кубка или чемпионата, а сосредоточиться на том, что приходят болельщики. Это главная мотивация. То, что успели сделать за неделю… хотя команда хорошо подготовлена в целом, ребята доставили удовольствие болельщикам, много комбинаций, хороший футбол», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Игра на «Ахмат Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Грозного.

В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (59-я минута, пенальти). У «Ахмата» дубль оформил Иван Олейников (73-я, пенальти; 79-я). Также отличился Мохамед Конате (88-я).

«Ахмат» (шесть очков) лидирует в группе С. «Ростов» (шесть) располагается на втором месте.

Ранее российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом» в Кубке России.