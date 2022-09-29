Арбитр Федотов: пенальти «Ахмата» в ворота «Ростова» — выдуманный

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом» в Кубке России.

«По первому 11-метровому вопросов нет, всё правильно: был фол по неосторожности. А пенальти в ворота «Ростова» выдуманный. Игрок «Ахмата» тянул за плечо соперника, от этого и рука пошла в сторону. Отмашки и амплитуды нет, так что следовало продолжить игру», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Игра на «Ахмат Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Грозного.

В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (59-я минута, пенальти). У «Ахмата» дубль оформил Иван Олейников (73-я, пенальти; 79-я). Также отличился Мохамед Конате (88-я).

«Ахмат» (шесть очков) лидирует в группе С. «Ростов» (шесть) располагается на втором месте.

Ранее Сергей Ташуев высказался о своём назначении на пост главного тренера грозненского «Ахмата».