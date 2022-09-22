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Тренер «Ахмата» Ташуев: для меня мечта и честь вернуться домой

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Сергей Ташуев высказался о своём назначении на пост главного тренера грозненского «Ахмата».
Тренер «Ахмата» Ташуев: для меня мечта и честь вернуться домой
  • РИА Новости

«Для меня мечта и честь вернуться домой, такой драйв внутри сделать что-то очень хорошее. Хотелось бы сделать что-то очень большое и оставить след. Я вышел с трапа самолёта, и сразу воздух, как родной», — цитирует Ташуева пресс-служба «Ахмата».

Он признался, что всегда следил за игрой «Ахмата», поэтому понимание состава у него есть.

«Как выстраивать игру, тоже понятно. И самое главное, надо много работать», — добавил Ташуев.

До Ташуева «Ахмат» возглавлял Андрей Талалаев, который 11 сентября был уволен из клуба.

Команда из Грозного (14 очков) по итогам десяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее Дмитрий Селюк, агент Мохамеда Конате, сообщил, что нападающий «Ахмата» не намерен покидать Россию. 

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