Тренер «Ахмата» Ташуев: для меня мечта и честь вернуться домой

Сергей Ташуев высказался о своём назначении на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

«Для меня мечта и честь вернуться домой, такой драйв внутри сделать что-то очень хорошее. Хотелось бы сделать что-то очень большое и оставить след. Я вышел с трапа самолёта, и сразу воздух, как родной», — цитирует Ташуева пресс-служба «Ахмата».

Он признался, что всегда следил за игрой «Ахмата», поэтому понимание состава у него есть.

«Как выстраивать игру, тоже понятно. И самое главное, надо много работать», — добавил Ташуев.

До Ташуева «Ахмат» возглавлял Андрей Талалаев, который 11 сентября был уволен из клуба.

Команда из Грозного (14 очков) по итогам десяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее Дмитрий Селюк, агент Мохамеда Конате, сообщил, что нападающий «Ахмата» не намерен покидать Россию.