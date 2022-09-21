Форвард «Ахмата» Конате не собирается покидать Россию

Дмитрий Селюк, агент Мохамеда Конате, сообщил, что нападающий грозненского «Ахмата» не намерен покидать Россию.

«Не думаю, что Конате покинет Россию. Да, мобилизацию объявили, но он же не подпадает под неё. Поэтому не вижу никаких проблем. Всё спокойно. Продолжаем работу», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Конате в сезоне-2022/23 в девяти матчах Российской премьер-лиги забил три мяча и сделал один результативный пас. Контракт 24-летнего форварда из Буркина-Фасо с командой из Грозного истекает летом 2024 года.

Ранее Эммануэль Лакруа, агент Вильсона Изидора, рассказал о планах французского нападающего московского «Локомотива».