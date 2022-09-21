Форвард «Ахмата» Конате не собирается покидать Россию
- РИА Новости
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«Не думаю, что Конате покинет Россию. Да, мобилизацию объявили, но он же не подпадает под неё. Поэтому не вижу никаких проблем. Всё спокойно. Продолжаем работу», — цитирует Селюка «РБ Спорт».
Конате в сезоне-2022/23 в девяти матчах Российской премьер-лиги забил три мяча и сделал один результативный пас. Контракт 24-летнего форварда из Буркина-Фасо с командой из Грозного истекает летом 2024 года.
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