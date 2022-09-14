Фиаско «Зенита», рекорд 39-летнего Лебеденко и окончание сказки «Амкала»: чем запомнились матчи Кубка России

В рамках очередного тура Кубка России по футболу «Зенит» сенсационно уступил «Крыльям Советов» и потерпел первое поражение в сезоне, а «Торпедо» прервало безвыигрышную серию из десяти встреч благодаря шедевру 39-летнего Игоря Лебеденко, ставшего самым возрастным автором гола в истории турнира. «Локомотив» в серии пенальти взял верх над «Краснодаром», а точный удар и передача Ярослава Гладышева помогли «Динамо» справиться с «Ахматом». ЦСКА и «Ростов» в концовках игр дожали «Урал» и «Оренбург» соответственно, а «Амкал» проиграл «Звезде» и завершил выступление в Кубке России.

Окончание неудачной серии «Локомотива»

В центральном матче второго тура групповой стадии Кубка России по футболу «Локомотив» принимал на своём поле «Краснодар», причём оба коллектива подходили к нему не в самом лучшем расположении духа. Железнодорожники потерпели три поражения подряд с общей разницей мячей 1:6, а «быки» крупно уступили ЦСКА во встрече 9-го тура РПЛ, запомнившейся рядом спорных судейских решений. Забегая вперёд, на этот раз без них тоже не обошлось.

К 20-й минуте подопечные Александра Сторожука успели сначала оказаться в роли догоняющих, а затем вырваться вперёд. На точный удар Вильсона Изидора гости ответили голами Вячеслава Литвинова и Джона Кордобы, а под занавес тайма могли укрепить своё преимущество. Всё тот же колумбиец почти идеально сработал в прессинге и вынудил ошибиться Даниила Худякова, после чего поразил уже пустой створ. Однако арбитр Артём Любимов отменил взятие ворот, усмотрев игру рукой в действиях нападающего. Наставник гостей был настолько возмущён этим, что в сердцах швырнул бутылку с водой.

Как оказалось впоследствии, именно этого гола не хватило «Краснодару» для победы. На 58-й минуте Гирано Керк выровнял положение, а в серии пенальти «Локомотив» был успешнее. Хозяева реализовали все три свои попытки, в то время как у гостей переиграть вратаря удалось лишь Кристиану Рамиресу.

Провал «Зенита» в Самаре

Если «Локомотив» и «Краснодар» ожидаемо выставили практически основные составы, то Сергей Семак надеялся относительно малой кровью взять три очка в выездном противостоянии с «Крыльями Советов». На поле вышел практически дубль «Зенита», а в роли своеобразного «дядьки» был поставлен недавно восстановившийся от травмы Клаудиньо. При этом его звёздные соотечественники Малком, Вендел и Дуглас Сантос вообще не попали в заявку. В отсутствие своих лидеров петербуржцы выступили крайне неудачно и не только потерпели первое поражение в сезоне, но и впервые с августа 2015 года проиграли самарцам.

Причём одним из виновников этой неудачи стал именно Клаудиньо. Он изначально выглядел чересчур взвинченным, а ближе к концу второго тайма получил две жёлтые карточки за три минуты. Спровоцировал же его удаление Дмитрий Цыпченко, сначала продемонстрировавший свои актёрские навыки и рухнувший на газон после минимального контакта с бразильцем, а затем заставивший того при помощи борцовского приёма прервать свой забег к воротам Ивана Куарежмы. Тем ироничнее, что именно седьмой номер хозяев впоследствии обеспечил триумф «Крыльев». На 83-й минуте он отличился сам, а в компенсированное время ассистировал Максиму Глушенкову.

Долгожданный успех «Торпедо»

Ещё одна сенсация грянула в Сочи, где местная команда принимала одного из главных аутсайдеров нынешнего сезона РПЛ. До этой игры «Торпедо» потерпело девять поражений в десяти встречах во всех турнирах, отобрав очки лишь у нестабильных «Крыльев Советов». И вряд ли кто-то ожидал, что москвичи сумеют прервать безвыигрышную серию в противостоянии с действующими серебряными призёрами чемпионата страны. Особенно после того, как хозяева в середине первого тайма вышли вперёд усилиями Амира Батырева.

В перерыве Вадим Гаранин выпустил на поле сразу четырёх футболистов основного состава в надежде окончательно лишить соперников шансов на камбэк, но именно после этого «Торпедо» неожиданно прорвало. За вторую половину матча гости нанесли лишь четыре удара по воротам, и три из них оказались точными. Давид Караев воспользовался позиционной ошибкой воспитанника «Пари Сен-Жермен» Муссы Сиссако, а затем своё слово сказали ветераны отечественного футбола.

Сначала 39-летнему Игорю Лебеденко удался чудесный дальний удар, благодаря которому он стал самым возрастным автором гола в истории Кубка страны, а точку в игре поставил Александр Рязанцев. Чёрно-белые одержали первую победу в сезоне и включились в борьбу за выход в плей-офф турнира.

Трудовые победы фаворитов

Другие гранды российского футбола пусть и не без труда, но добились успеха. Дебютную победу в этом розыгрыше Кубка России одержало «Динамо», не позволившее «Ахмату» взять первые очки под руководством Юрия Нагайцева. У бело-голубых одним из главных действующих лиц стал Ярослав Гладышев, уже к 30-й минуте отметившийся двумя баллами по системе «гол + пас». Сначала он ассистировал Фёдору Смолову, а затем сам оставил не у дел Михаила Опарина. Грозненцы более чем в полтора раза превзошли противников по числу ударов, но забить смогли лишь однажды. Иван Олейников впервые отличился за новую команду. Он мог и оформить дубль, но в концовке пробил точно в голкипера.

Зато это получилось у форварда «Ростова» Егора Голенкова, причём во второй раз подряд. Две недели назад он дважды огорчил «Динамо», а на этот раз отметился в матче с «Оренбургом», благодаря чему вышел в лидеры гонки бомбардиров соревнований. Правда, от напряжённой концовки это не спасло. За две минуты до окончания основного времени Михаил Сиваков сократил отставание, но на пятой компенсированной Кирилл Щетинин установил окончательный счёт.

Собравшимся на столичной «ВЭБ Арене» болельщикам также не удалось обойтись без нервотрёпки, хотя три гола были забиты не за десять, а за 16 минут. «Урал» под руководством Виктора Гончаренко был близок к тому, чтобы отобрать очки у бывшей команды своего наставника, но класс ЦСКА всё же был выше. На точный удар Виллиана Роши после углового екатеринбуржцы ответили точным попаданием Александра Юшина, но до серии пенальти не дотянули. В добавленное время голкипер Никита Алексеев не лучшим образом сыграл в моменте с ударом восстановившегося от травмы Антона Заболотного и отбил мяч прямо на ногу Милану Гайичу.

Конец пути «Амкала»

Спустя две недели после вылета из турнира команды 2DROTS своё выступление в Кубке России завершил ещё один представитель Медиалиги. «Амкал» уступил «Звезде» и не смог пробиться в 1/32 финала соревнований. Для выявления победителя вновь не хватило основного времени, а обладатель путёвки в следующий раунд определился лишь в серии 11-метровых. При этом неудачи преследовали «Амкал» на протяжении большей части матча. Как и в предыдущей встрече, они открыли счёт уже на 14-й минуте, но в середине тайма буквально подарили гол противнику. Арбитр Артур Фёдоров зафиксировал нарушение на футболисте «Звезды» в опасной близости от штрафной, но не потребовал разыгрывать стандарт по свистку. Этим воспользовался Никита Першин и неотразимо пробил с 25 метров, пока москвичи заворожённо смотрели на рефери.

К перерыву подопечные Дениса Зубко уже уступали, а концовку матча и вовсе доигрывали вдесятером. Вышедший на замену Антон Карпов получил две жёлтые карточки за три минуты и оставил партнёров в меньшинстве. Но даже в этой ситуации «Амкал» не сдался и умудрился восстановить паритет на табло. По иронии судьбы, это сделал Виктор Блатов, впоследствии не сумевший переиграть голкипера петербуржцев Владимира Мухина в серии пенальти. Воспитанник «Зенита» сначала парировал удар Василия Левина в угол, а затем коленом отразил «выстрел» его партнёра и поставил крест на перспективах соперника — 4:2.