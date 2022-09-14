Дубль Голенкова помог «Ростову» обыграть «Оренбург» в матче КР по футболу 

«Ростов» нанёс поражение «Оренбургу» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» дубль оформил Егор Голенков (52-я, 85-я минуты). Также мяч забил Кирилл Щетинин (95-я). У «Оренбурга» отличился Михаил Сиваков (88-я).

«Ростов» (шесть очков) занимает первое место в группе С. «Оренбург» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл по пенальти «Краснодар» в матче КР по футболу.