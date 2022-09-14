В РФС прокомментировали инцидент с футболистом «Амкала» Карповым после матча Кубка России

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что защитнику московской команды блогеров «Амкал» Антону Карпову может грозить штраф или дисквалификация за высказывания в адрес судей после матча третьего раунда Кубка России с петербургской «Звездой».

«Готовы рассмотреть этот инцидент с игроком «Амкала». Игроку может грозить от самого небольшого наказания — замечания до штрафов или дисквалификации на определённое количество матчей. Эти меры предусмотрены регламентом по этике РФС», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Московский любительский клуб потерпел поражение в Санкт-Петербурге от «Звезды» по пенальти со счётом 2:3.

В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличились Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).

Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Карпова (82-я).

Ранее защитник «Амкала» жёстко раскритиковал работу судей в матче 1/64 финала Кубка России со «Звездой».