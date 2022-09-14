В РФС прокомментировали инцидент с футболистом «Амкала» Карповым после матча Кубка России
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«Готовы рассмотреть этот инцидент с игроком «Амкала». Игроку может грозить от самого небольшого наказания — замечания до штрафов или дисквалификации на определённое количество матчей. Эти меры предусмотрены регламентом по этике РФС», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
Московский любительский клуб потерпел поражение в Санкт-Петербурге от «Звезды» по пенальти со счётом 2:3.
В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличились Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).
Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Карпова (82-я).
Ранее защитник «Амкала» жёстко раскритиковал работу судей в матче 1/64 финала Кубка России со «Звездой».