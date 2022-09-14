Игрок «Амкала» жёстко раскритиковал работу судей в матче 1/64 финала Кубка России со «Звездой»

Футболист «Амкала» Антон Карпов жёстко раскритиковал работу судейской бригады в матче 1/64 финала Кубка России со «Звездой».

«Как он нам первый гол засчитал? Второй гол — из офсайда. За что мне дали первую жёлтую карточку? Он дебил. Ненавижу этих судей...» — приводит слова Карпова «РБ Спорт».

Московский любительский клуб потерпел поражение в Санкт-Петербурге от «Звезды» по пенальти со счётом 2:3.

В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличились Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).

Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Карпова (82-я).

Ранее сообщалось, что «Амкал» подаст протест на судейство в матче КР со «Звездой».