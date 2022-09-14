«Амкал» подаст протест на судейство в матче КР со «Звездой»
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«Ну всё, подаём протест», — написал Попков в своём Telegram-канале.
Попков считает, что игроки петербургского клуба перед первым забитым мячом ввели его в игру не с положенного места. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым.
Московский любительский клуб потерпел поражение в Санкт-Петербурге от «Звезды» по пенальти со счётом 3:2.
В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличились Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).
Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Антона Карпова (82-я).
Ранее тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.