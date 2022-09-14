«Амкал» подаст протест на судейство в матче КР со «Звездой»

Создатель команды блогеров «Амкал» Герман Попков остался недоволен работой арбитров в матче 1/64 плей-офф раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу со «Звездой».

«Ну всё, подаём протест», — написал Попков в своём Telegram-канале.

Попков считает, что игроки петербургского клуба перед первым забитым мячом ввели его в игру не с положенного места. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым.

Московский любительский клуб потерпел поражение в Санкт-Петербурге от «Звезды» по пенальти со счётом 3:2.

В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличились Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).

Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Антона Карпова (82-я).

Ранее тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.