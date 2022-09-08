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Тренер «Амкала»: хочу доказать, что наши клубы физически могут соответствовать уровню топ-лиг

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Тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.
Тренер «Амкала»: хочу доказать, что наши клубы физически могут соответствовать уровню топ-лиг
  • РИА Новости

«По данным CIES, наш чемпионат находится на 19-м месте по уровню интенсивности. Выше нас находятся даже чемпионаты, где нет множества громких имён. Хочу доказать, что команды РПЛ физически могут соответствовать уровню топ-чемпионатов», — цитирует Нагибина «Советский спорт».

Он добавил, что в России большое внимание уделяется командной работе, потому что у тренера нет возможности взаимодействовать с каждым игроком отдельно.

Напомним, что «Амкал» — российский любительский футбольный клуб из Москвы. Это одна из самых популярных медиафутбольных команд России.

Ранее сообщалось, что матч Кубка России по футболу между «Амкалом» и «Звездой» пройдёт в Санкт-Петербурге.

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