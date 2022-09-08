Тренер «Амкала»: хочу доказать, что наши клубы физически могут соответствовать уровню топ-лиг
- РИА Новости
«По данным CIES, наш чемпионат находится на 19-м месте по уровню интенсивности. Выше нас находятся даже чемпионаты, где нет множества громких имён. Хочу доказать, что команды РПЛ физически могут соответствовать уровню топ-чемпионатов», — цитирует Нагибина «Советский спорт».
Он добавил, что в России большое внимание уделяется командной работе, потому что у тренера нет возможности взаимодействовать с каждым игроком отдельно.
Напомним, что «Амкал» — российский любительский футбольный клуб из Москвы. Это одна из самых популярных медиафутбольных команд России.
Ранее сообщалось, что матч Кубка России по футболу между «Амкалом» и «Звездой» пройдёт в Санкт-Петербурге.