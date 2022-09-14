Ерохин считает, что «Зенит» многое позволял «Крыльям Советов» у своих ворот в матче КР

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».

«К сожалению, результат далеко не тот, на который мы рассчитывали. Начали мы неплохо, должны были забивать в первые 15—20 минут, но организовать быстрый гол не получилось. Потом «Крылья» тоже провели несколько атак, а в концовке удаление немного повлияло на ход игры. И вот такой результат получился», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».

Он также подчеркнул, что результат матча с «Крыльями Советов» закономерен, так как петербургский клуб не смог реализовать свои моменты.

«Качество игры не соответствовало тому, чтобы добиться положительного результата», — заключил Ерохин.

«Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 0:2. Мячи забили Дмитрий Цыпченко (83-я минута) и Максим Глушенков (93-я).

Команда Семака в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Клаудиньо (77-я).

«Крылья» (три очка) занимают в группе В второе место. «Зенит» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее защитник «Зенита» Родригао высказался о поражении от «Крыльев Советов» во втором туре группового этапа Кубка России.