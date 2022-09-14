Родригао: прекрасно понимаем, что не должны позволять себе проигрывать

Защитник «Зенита» Родригао высказался о поражении от «Крыльев Советов» во втором туре группового этапа Кубка России.

«Такое порой происходит в футболе. Мы прекрасно понимаем, что защищаем цвета лучшего клуба России и не должны позволять себе уступать ни в одном матче. Сейчас главное — сделать правильные выводы и провести работу над ошибками. Постараемся больше такого не допускать», — цитирует Родригао Sport24.

«Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 0:2. Мячи забили Дмитрий Цыпченко (83-я минута) и Максим Глушенков (93-я).

Команда Семака в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Клаудиньо (77-я).

«Крылья» (три очка) занимают в группе В второе место. «Зенит» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение петербургской команды от «Крыльев Советов» в матче второго тура группового этапа Кубка России.