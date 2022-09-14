Чистяков — о поражении «Зенита»: Семак в первом тайме нас чуть отчитал

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение петербургской команды от «Крыльев Советов» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

«Что произошло? Хороший вопрос. Не знаю. Настраивались на эту игру, как на обычного, любого соперника. Не получилось. У них получилось, у нас — нет. Мне кажется, результат закономерен. Семак за последние десять минут первого тайма нас чуть отчитал», — цитирует Чистякова Sport24.

Он также подчеркнул, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в перерыве сказал, что нужно быть хладнокровнее и не падать духом. По его словам, у «Крыльев Советов» было больше желания победить.

«Не знаю, почему не получилось перестроиться после удаления. Главная задача была — не пропустить. К сожалению, пропустили и второй под конец», — заключил Чистяков.

«Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 0:2. Мячи забили Дмитрий Цыпченко (83-я минута) и Максим Глушенков (93-я).

Команда Семака в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Клаудиньо (77-я).

«Крылья» (три очка) занимают в группе В второе место. «Зенит» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о поражении в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».