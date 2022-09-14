Нападающий «Зенита» Сергеев: недооценки не было, сегодня повезло «Крыльям»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о поражении в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».

«После 8:0 не было ли недооценки соперника? Кубок — не такой приоритетный турнир? Каждый турнир приоритетный для нас. Нет, недооценки не было, но сегодня повезло «Крыльям»», — цитирует Сергеева «Спорт-Экспресс».

«Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 0:2. Мячи забили Дмитрий Цыпченко (83-я минута) и Максим Глушенков (93-я).

Команда Семака в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Клаудиньо (77-я).

«Крылья» (три очка) занимают в группе В второе место. «Зенит» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».