Семак — о поражении от «Крыльев Советов»: лёгкое начало сыграло плохую службу

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

«Начали неплохо. Создали пару хороших моментов. В таких матчах нужно забивать. Может быть, лёгкое начало сыграло плохую службу. Одна, вторая ошибка в обороне — сразу дали почувствовать «Крыльям», что можно играть с нами», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его мнению, при 0:1 был момент, когда «Зенит» имел возможность сравнять счёт.

«Однако не получилось. Нам не удалось забить и надёжно сыграть в обороне», — заключил Семак.

«Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 0:1. Мячи забили Дмитрий Цыпченко (83-я минута), Максим Глушенков (93-я).

Команда Семака в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Клаудиньо (77-я).

«Крылья» (три очка) занимают в группе В второе место. «Зенит» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл по пенальти «Краснодар» в матче КР по футболу.