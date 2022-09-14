Карпин о матче с «Оренбургом»: понравилось почти всё, кроме травмы Медведева и пропущенного мяча

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче второго тура Кубка России с «Оренбургом».

«Понравилось почти всё, за исключением травмы Никиты Медведева и пропущенного мяча. Всё остальное понравилось. Давайте так: и «Динамо», и «Оренбург» сегодня играли неосновными составами, как и мы. Поэтому рано ещё об этом говорить», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Он также подчеркнул, что по нервам игра не отличалась от матчей чемпионата России.

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» дубль оформил Егор Голенков (52-я, 85-я минуты). Также мяч забил Кирилл Щетинин (95-я). У «Оренбурга» отличился Михаил Сиваков (88-я).

«Ростов» (шесть очков) занимает первое место в группе С. «Оренбург» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее Карпин пошутил над неточным ударом нападающего «Ростова» Артёма Нтумбы.