«Зенит» уступил «Крыльям Советов» в матче Кубка России по футболу
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Игра на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу самарского клуба.
Мячи забил Дмитрий Цыпченко (83-я минута), Максим Глушенков (93-я).
Команда Сергея Семака в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Клаудиньо (77-я).
«Крылья» (три очка) занимают в группе В второе место. «Зенит» (три) располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл по пенальти «Краснодар» в матче КР по футболу.