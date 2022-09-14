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«Зенит» уступил «Крыльям Советов» в матче Кубка России по футболу 

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«Крылья Советов» на своём поле переиграли петербургский «Зенит» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу.
«Зенит» уступил «Крыльям Советов» в матче Кубка России по футболу 
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу самарского клуба.

Мячи забил Дмитрий Цыпченко (83-я минута), Максим Глушенков (93-я).

Команда Сергея Семака в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Клаудиньо (77-я).

«Крылья» (три очка) занимают в группе В второе место. «Зенит» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл по пенальти «Краснодар» в матче КР по футболу.

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